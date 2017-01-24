هدية أخيرة من أوباما للفلسطينيين قبل رحيله بساعات

قبل ساعات من نهاية ولايته رسميا، أمر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بإطلاق مبلغ 221 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، كانت مجمدة من قبل نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس.

وقالت مصادر في الخارجية الأميركية والكونغرس لوكالة “أسوشيتد برس”، إن الإدارة الأميركية السابقة أبلغت النواب بنيتها صرف هذه الأموال صباح الجمعة الماضي، يوم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، أبلغ بعض المشرعين بالخطوة قبيل مغادرته مقر عمله بالوزارة لآخر مرة، يوم الخميس.

وكانت إدارة أوباما تسعى لتخصيص هذه الأموال للفلسطينيين من فترة، لكنها وجدت بعض المعوقات من النواب الجمهوريين في الكونغرس، بعد التحركات الفلسطينية من أجل نيل مقاعد في منظمات دولية.

وفي الجزء الأخير من ولايته، توترت العلاقة بين أوباما ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على خلفية الدعوات الأميركية لوقف الاستيطان ودعم جهود حل الدولتين.

وفي المقابل، يبدي ترامب تقاربا أكثر ودعما أقوى للإسرائيليين، علما أنه وعد بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، ودعا نتانياهو إلى زيارة واشنطن في فبراير المقبل.