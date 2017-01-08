هزازي والقرني خارج معسكر الأخضر في أبو ظبي

أصبح المهاجم نايف هزازي والحارس عساف القرني خارج قائمة المنتخب السعودي لكرة القدم بقرار طبي بعدما تبين شعور الأول بألم في كاحل قدمه اليمنى، والثاني بألم في كتفه الأيمن وحاجتهما للراحة لعشرة أيام وإعادتهما إلى النصر والاتحاد لاستكمال البرنامج العلاجي، وإرسال تقرير طبي مفصل من الجهاز الطبي في المنتخب إلى نادييهما.

من جهة أخرى تواجدت جميع العناصر في التدريبات الصباحية والمسائية في ثاني أيام المعسكر على ملعب مدينة الشيخ زايد باستثناء الثنائي المبعد.

من جهته أكد قائد المنتخب السعودي المدافع أسامة هوساوي: “أنّ هدف المدرب بيرت مارفيك من المعسكر الحالي الوقوف على أوضاع اللاعبين منذ نهاية مباراة اليابان في نوفمبر الماضي”.

وأضاف: “وجدت الحماس من جميع زملائي وحرص المدرب للاطمئنان على أوضاع اللاعبين قبل الدخول مرة أخرى في منافسات التصفيات الآسيوية لكأس العالم، ونسعى للاستفادة من المعسكر الحالي بكل إمكانياته لأنه الأخير قبل العودة مجدداً لمواجهة منتخب تايلاند في 23 مارس المقبل”.