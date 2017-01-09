هكذا تقضي مادة مذهلة في الفلفل الحار على مرض السرطان!

يحتوي الفلفل الحار على مضادات الأكسدة، والتي تتدخل فورا في اتحاد النترات والأحماض الأمينية التي تسبب سرطان المعدة، كما يساهم الفلفل في منع الجينات السرطانية التي يقويها التدخين.

مؤخرا، أعلن علماء ألمان أن مكونا موجودا في الفلفل الأحمر الحار يساعد في التغلّب على مرض سرطان الثدي، وفق موقع whfoods.

ذكر العلماء في دراستهم أن باستطاعة مادة الكاسباياسين التي تمنح الفلفل مذاقه الحار أن تحيط بالخلايا السرطانية وبالتالي أن تتخلص منها من دون أن تتسبب بأذى للخلايا السليمة.

كما أضاف العلماء أن باستطاعة هذه المادة أن تقضي على أنواع أخرى من السرطان مثل سرطان العظام والبنكرياس.

كيف تحارب مادة الكاسباياسين الخلايا السرطانية؟

عندما تصل مادة الكاسباياسين إلى الخلايا السرطانية، تلتصق بغشاء الخلية وتنتقل إلى مستقبلات موجوة فيها تدعى TRPV1، هذه المستقبلات تسيطر على المواد التي تدخل على الخلايا السرطانية وتخرج منها مثل الصوديوم والكالسيوم.

وعندما تصل مادة الكاسباياسين إلى مستقبلات الخلايا السرطانية، تبدأ هذه الأخيرة بتدمير ذاتها، الأمر الذي يمنع الورم من الإنتشار في الجسد.