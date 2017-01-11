هل ستتدخل روسيا فى ليبيا ؟.. حفتر يجتمع برئيس الأركان الروسي في طبرق

بعد التدخل الروسي فى سوريا وقلب المعادلة لصالح الأسد، قامت روسيا الأربعاء بإرسال حاملة طائرات الى طبرق، وعقد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اجتماعًا مع رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، الأربعاء، في القاعدة البحرية بمدينة طبرق.

ووصل الجنرال غيراسيموف صباح الأربعاء إلى طبرق، على متن حاملة الطائرات الروسية “أدميرال كوزنيتسوف”، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال محاربة الإرهاب، بناء على دعوة وجهها له رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح قبل أيام.

وتوقعت مصادر نيابية ليبية، “أن يعقد الجنرال غيراسيموف اجتماعًا ثانيا يضم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير حفتر”.

وتكشف الزيارة عن زيادة التنسيق بين روسيا ومجلس النواب والجيش الليبي في مجال مكافحة الإرهاب وسبق لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم لتدريب وتطوير الجيش الليبي.

ورغم أن موسكو أعلنت مرارًا التزامها بحظر توريد السلاح إلى ليبيا، إلا أن حاجة الجيش الليبي إلى السلاح الروسي تعد أساسية، كونه يستخدم هذا السلاح من عهد العقيد معمر القذافي، فضلا عن الحاجة إلى قطع غيار للطائرات والسفن والدبابات.

وتجري موسكو حاليا مناورات عسكرية بحرية في خليج سرت، داخل المياه الإقليمية الليبية.