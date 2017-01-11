هل نجحت الولايات المتحدة في اعتقال البغدادي حياً ؟

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن الهدف من عملية الإنزال الجوي الخاطفة التي قامت بها القوات الخاصة الأميركية في محيط دور الزور السورية، الأحد الماضي، كان أبوبكر البغدادي شخصياً.

وأضافت مصادر الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت تهدف إلى القبض على البغدادي حياً، لكنها لم تكشف مصيره أو ما إذا وقع فعلاً في الأسر.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية اكتفى الإثنين، بتأكيد خبر الإنزال الجوي النادر، بتأكيد أن العملية استهدفت شخصيات قيادية في داعش، دون تفاصيل إضافية.

ومن جهته نقل موقع فرات بوست السوري، الرقة تُذبح في صمت سابقاً، نقلاً عن مصادر مُطلعة أن الإنزال الجوي استهدف شخصيتين من داعش، وأن القوات الأميركية نجحت في اعتقالهما عندما كانا يستقلان سيارةً من نوع “فان H100”.

ومن جهة أخرى قالت شبكة إيه بي سي الأميركية التفلزيونية، إن مروحية أميركية نجحت أيضاً في تصفية إسمين كبيرين من تنظيم داعش، في شرق سوريا، أبو أنس العراقي، القيادي البارز في التنظيم.