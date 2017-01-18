هل يعتزل حسين عبد الغني قريباً ؟

توقع نقاد رياضيون أن يعتزل قائد الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر, حسين عبد الغني بشكل رسمي مع نهاية الموسم الرياضي الحالي، من أجل حفظ كبريائه الكروي وتاريخه الممتد نحو 20 عاماً في الملاعب.

جاء ذلك بعدما حاصرته الضغوط من كل الاتجاهات وكان آخرها انضمام ماجد عبد الله إلى قائمة المؤيدين لاعتزاله مع نهاية الموسم بشكل ضمني حينما كشف عن دعمه لقرار إدارة النادي برئاسة الأمير فيصل بن تركي بتجديد الثقة في مدرب الفريق، الكرواتي زوران ماميتش، وتمديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل مع أحقية النادي في التمديد لسنة إضافية ثالثة.

وهو ما فسره جانب كبير من المتابعين في الوسط الرياضي بأنه قرار يهدف إلى إجبار حسين عبد الغني على الاعتزال ووضع حد لمسيرته الكروية بجانب توفير الاستقرار الفني للفريق وهو ما تم الإعلان عنه من قبل الإدارة النصراوية.

يذكر أن حسين عبد الغنى صاحب الـ 40 عاماً توقف عن المشاركة في مباريات نادي النصر منذ ديسمبر من العام الماضي عقب اشتباكه مع مدرب الفريق زوران ماميتش في أحد التدريبات.