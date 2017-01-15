هولاند: الوجود العسكري الفرنسي في مالي سيستمر طويلاً
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الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند
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هولاند: الوجود العسكري الفرنسي في مالي سيستمر طويلاً

15 يناير, 2017
أحمد علي
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قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في باماكو أن الوجود العسكري الفرنسي في مالي سيستمر طويلاً بهدف تدريب القوات المالية ومحاربة الجماعات الإرهابية في البلاد.

وأضاف هولاند خلال مؤتمر صحافي بختام القمة الأفريقية الفرنسية السابعة والعشرين “سنبقى هنا في مالي باطار عملية برخان”.

وأوضح “هدفنا تدريب الجيوش الأفريقية، من أجل أن تؤدي مهماتها”، مشدداً على ضرورة “ضمان أمن المنطقة الساحلية الصحراوية”.

لكنه حذر من أن “ذلك سيكون طويلاً لأننا نواجه مجموعات إرهابية خصوصاً منها تلك المسلحة والمصممة على زعزعة استقرار المنطقة برمتها”.

وكرر الرئيس الفرنسي التعبير عن وجود رغبة مشتركة بتوجيه “ضربات قاسية” للإرهابيين.

واعتبر نظيره المالي إبراهيم بوبكر كيتا من جهته أن عملية برخان “لا تستجيب إلى حاجة مالي فحسب، بل إلى حاجة الساحل وأوروبا والعالم أيضا”.

وقال “هناك اليوم أوضاع تبرر هذا التعاون بين فرنسا وجيوشنا”، مشدداً على أن القوات الفرنسية “بالطبع ستبقى الوقت اللازم من أجل صالحنا المشترك”.

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أحمد علي

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