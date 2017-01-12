هولاند لترامب: خيارات فرنسا ستكون مستقلة

أكد الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند الخميس، متوجهاً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن “فرنسا ستكون مستقلة في خياراتها” حيال الولايات المتحدة.

وذلك خلال معايدته الأخيرة للسلك الدبلوماسي مع اقتراب انتهاء ولايته الرئاسية.

وقال هولاند “ستبقى فرنسا دائماً حليفاً موثوقاً للولايات المتحدة لكن أود أن أشدد على أنها ستظل مستقلة في خياراتها”، مشيراً إلى صداقة بلاده للرئيس الأميركي باراك أوباما، دون أن يذكر خلفه ولا مرة في خطاب دام ساعة.

وأوضح أن فرنسا “ستعرف بفضل الحرية التي تتميز بها كيف تتخذ مواقف تختلف أحياناً عن المواقف الأميركية إذا اعتقدنا أنها لا تتطابق مع مصالحنا ولا قيمنا”.

وأشار هولاند أيضاً إلى “تعنت” فرنسا “الذي يعد مصدر قوتها في العالم وإلى استقلاليتها”.

وأكد هولاند الذي لن يترشح لولاية ثانية في الاقتراع المقبل في أبريل (نيسان)، ومايو (أيار) “صداقته” لأوباما مشيداً بـ”نوعية العلاقة التي ربطتنا”.

وشدد خصوصاً على العمل المشترك الذي أنجز للتوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران والاتفاق حول المناخ خلال مؤتمر باريس.

لكن هولاند ذكر بوجود “خلافات في الرأي” خصوصاً في صيف 2013 عندما، اعتبرت باريس انه من الضروري التدخل ضد نظام دمشق على خلفية الاتهامات باستخدامه أسلحة كيماوية في حين قررت واشنطن في اللحظة الأخيرة الامتناع عن ذلك.

وقال “لكن الشراكة عبر الأطلسي لم تتأثر في إشارة إلى انتقادات دونالد ترامب لحلف شمال الأطلسي خلال حملته الرئاسية.

وكان ترامب المؤيد للتهدئة بين واشنطن وموسكو، قلل من أهمية مبدأ التضامن بين الدول الأعضاء في الحلف في حال التعرض لهجوم من الخارج ما أثار قلق حلفاء أميركا الأوروبيين.