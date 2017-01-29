هولاند يشير إلى ضرورة أن ترد أوروبا بحزم على ترامب

دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، الدول الأوروبية إلى تقديم “رد حازم” على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي كلمة ألقاها على هامش قمة دول الاتحاد الأوروبي وبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط قال هولاند: “عندما نسمع تصريحات حول أوروبا من رئيس الولايات المتحدة، وعندما يتحدث عن بريكست باعتباره نموذجا لسائر الدول (الأوروبية)، فإني أعتقد أن من واجبنا الرد عليه”.

وكان ترامب وصف، الجمعة، بريكست بأنه “أمر رائع”.

وأضاف هولاند للصحافيين “علينا أن نؤكد مواقفنا ونبدأ حوارا حازما حول ما نؤمن به، مع الحرص على تسوية مشاكل العالم”.

وشدد على أن أوروبا يجب أن تعلن عن نفسها “استنادا إلى قيمها ومبادئها ومصالحها”.

وتابع هولاند “حين يتحدث رئيس الولايات المتحدة عن اتفاق المناخ ليقول إنه ليس مقتنعا بعد بفائدة هذا الاتفاق، علينا أن نرد عليه”.

وقال أيضا “حين يتخذ إجراءات حمائية يمكن أن تزعزع استقرار الاقتصادات، ليس فقط الأوروبية، بل اقتصادات كبرى الدول في العالم، علينا أن نرد عليه، وحين يرفض وصول اللاجئين، في حين قامت أوروبا بواجبها، علينا أن نرد عليه”.

وتطرق الرئيس الفرنسي إلى سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب و”ما ينبغي أن نقوم به بالنسبة إلى روسيا”، معتبرا أن “كل ذلك يستأهل الحوار” مع ترامب.

وأضاف “غالبا ما تمتحن صلابة أمة ما وقدرتها على تحديد مستقبلها عند الخصومة والتحديات والاختبارات”، مؤكدا أن أوروبا تواجه “اختبارا الحقيقة” وهي أمام خيارات.

ورأى ان “الحكمة” يجب “أن تقنع الأوروبيين بالمضي أبعد معا” في مواجهة “الشعبوية والخطابات التي نسمعها آتية من الولايات المتحدة” والتي “تشجع الشعبوية والتطرف”.

وتابع “كلا، أوروبا ليست حمائية، أوروبا ليست مغلقة، أوروبا ليست من دون مبادىء ومن دون قيم، لأن أوروبا تشكل قوة، أوروبا تشكل ضمانا، أوروبا تشكل حماية، وأوروبا هي أيضا مساحة حرية وديمقراطية، وأنا متمسك بها”.

ومن المقرر أن يتشاور ترامب هاتفيا، السبت، مع الرئيس الفرنسي هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.