هولاند يصف صعود “الطاعون الأشقر” بالخطر على فرنسا

حث الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا هولاند الناخبين على دعم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في جولة الإعادة الحاسمة بانتخابات الرئاسة الشهر المقبل ورفض زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي وصف صعودها للإعادة بأنه “خطر” على فرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي “وجود أقصى اليمين في الجولة الثانية خطر على البلاد. بناء فرنسا ووحدتها وعضويتها في أوروبا ومكانتها في العالم على المحك الآن.”

ويخوض ماكرون الجولة الثانية والأخيرة ضد لوبان يوم السابع من مايو أيار بعد حصولهما على المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجولة الأولى الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ماكرون الذي لم يتقلد من قبل أي منصب عبر الانتخاب سيفوز بالإعادة بنسبة 61 في المئة على الأقل بعد تعهد مرشحين خاسرين بدعمه لإحباط برنامج لوبان المعارض للاتحاد الأوروبي والمهاجرين.

ويقترب هولاند من نهاية خمس سنوات في الحكم شهدت تراجعا كبيرا لشعبيته، وقد ألقى بثقله في خطاب تلفزيوني خلف وزيره السابق للاقتصاد وقال إن سياسات لوبان مثيرة للانقسام ومهينة لقطاعات من الشعب.

ويلقب معارضو مارين لوبان المرشحة الرئاسية بالطاعون الأشقر في إشارة لعنصريتها تشبيها بأنصار الطاعون البني النازي في ألمانيا.