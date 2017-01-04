واشنطن تؤكد شنها غارة استهدفت “جبهة فتح الشام”

أعلن مسؤول عسكري أميركي، الأربعاء، أن القوات الأميركية شنت غارة جوية في سوريا، قالت تقارير إنها أدت إلى مقتل 25 من عناصر “جبهة فتح الشام”، المرتبطة بتنظيم القاعدة بينهم عدد من قادة الحركة.

وقال المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد الكولونيل جون دوريان، إن “الضربة كانت أميركية”. إلا أنه لم يكشف عن عدد القتلى.

ووقعت الغارة الثلاثاء على إحدى أهم قواعد الجبهة في سوريا في محافظة إدلب شمال غرب البلاد، بحسب ما صرح المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن من بين القتلى قادة كانوا يعقدون اجتماعا في الموقع.

واتهمت “جبهة فتح الشام” التحالف الدولي بشن الغارة.