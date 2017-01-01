واشنطن تبحث فرض عقوبات إضافية على روسيا

أعلن السيناتور عن ولاية ميريلاند الأميركية بن كاردين، أن الكونغرس سيبحث اتخاذ إجراءات إضافية، بينها عقوبات على روسيا، حسبما نقلته وكالة نوفوستي أمس السبت.

وجاء تصريح كاردين أثناء مقابلته مع قناة “بلومبرغ”، حيث قال “أتوقع أن الكونغرس سيتخذ الإجراءات، سأعرض مشروعي قانون بشأن روسيا، يتعلق أحدهما بالتحقيق المستقل في مدى تأثير هجماتهم ضد بلادنا، وكيف يمكن أن نستعد لمواجهة ذلك، أما ثانيهما فيتطرق إلى فرض عقوبات إضافية على روسيا، وذلك ليس بسبب النشاط الإلكتروني ومحاولة التأثير على عملية الانتخابات، فحسب بل وبسبب القرم، وبسبب ما يفعلونه الروس في أوروبا، وسوريا”.

وأعرب السيناتور الأميركي عن أمله في أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيدرك أنه لا يمكن التعامل مع روسيا في النظام العادي، مضيفاً أن الكونغرس سيعمل بمثابة فرع السلطة الأميركية المستقل بغية استمرار الضغط على روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر(كانون الأول) عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية، بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأميركية 35 ديبلوماسياً روسياً شخصيات غير مرغوب فيهم وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأميركية، وذلك على خلفية مزاعم بشأن تدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأميركية.

ومن جهته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تحتفظ بحقها في الرد على العقوبات الأميركية الجديدة ضدها، لكنها لن تنحدر لمستوى الإدارة الأميركية الحالية ولن تستهدف الدبلوماسيين الأميركيين.

ووصف بوتين الخطوات غير الودية الجديدة من جانب الإدارة الأميركية التي تنتهي ولايتها الشهر المقبل، بأنها استفزازية ترمي إلى مواصلة تقويض العلاقات الروسية الأميركية.