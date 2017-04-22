واشنطن تتعهد بإجراء ضد فوضوية طهران وحزب الله

أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، “الحاجة إلى تركيز مجلس الأمن على التهديدات التي تشكلها إيران وحزب الله على أمن واستقرار الشرق الأوسط”.

وشددت على القول: “سوف نرفع أصواتنا بالحديث عن إيران وحزب الله ونتخذ إجراء ضد فوضويتهما”.

وذلك في جلسة لمجلس الأمن. ودعت الإمارات مجلس الأمن خلال الجلسة إلى الاستمرار في بذل قصارى جهده للتحقيق في انتهاكات إيران.

وجاءت الدعوة على رأس المقترحات الثلاثة التي قدمتها الإمارات لحلول ترمي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتضمنت دعوة الأمم المتحدة إلى توجيه اهتمام خاص لمشكلات الشباب وزيادة مشاركة الجهات الفاعلة في عمليات السلام.

وفي بيان الدولة الذي ألقاه القائم بالأعمال، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة لمجلس الأمن، جمال جامع المشرخ، ذكر المجتمع الدولي بالقاسم المشترك الوحيد ما بين الصراع في كل من سوريا واليمن، ألا وهو إيران. مؤكداً أن إيران دولة راعية للإرهاب في المنطقة.