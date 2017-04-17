واشنطن تستبعد إرسال قوات برية إلى سوريا

استبعد مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب للأمن القومي إرسال الولايات المتحدة قوات برية أخرى إلى سوريا، وذلك في وقت تقترب قوات من المعارضة السورية من شن هجوم للسيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتحدث اتش. آر. ماكماستر إلى برنامج “هذا الأسبوع” ( ذيس ويك) من أفغانستان. وقال “يبقى أن نرى” ما إذا كانت هناك حاجة لقوات إضافية أم لا، لكن “لا أعتقد ذلك.”

وقال ماكماستر إن الولايات المتحدة سوف تدعم “قواتها الشريكة” في سوريا.

وكان من المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة أسلحة إضافية لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن لهجوم الرقة. لكن لم يتضح الأمر بالنسبة للقوات.