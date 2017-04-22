واشنطن تقتل مقرباً من البغدادي.. وتحذر الأسد من العودة للكيماوي

كشفت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن عملية عسكرية برية سرية نفذت في سوريا وأسفرت عن قتل أحد أبرز قادة داعش ومساعدي زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال الكولونيل جون توماس المتحدث باسم القيادة العسكرية المركزية الأميركية إن عبد الرحمن الأوزبكي، الذي يعتقد أنه من أوزبكستان، قتل في هجوم بري قرب مدينة الميادين في سوريا في السادس من أبريل.

وأضاف توماس أن “كانت عملية برية. أعتقد أن هذا كل ما نريد أن نقوله عن هذا الأمر”.

ورفض المتحدث الإدلاء بالمزيد من التعليقات، مؤكدا أن الأوزبكي لم يقتل في غارة جوية.

وارتبط اسم عبد الرحمن الأوزبكي بالهجوم على ملهى “رينا” الليلي في اسطنبول الذي قتل فيه نحو 40 شخصا، حسب رويترز.

تحذير أميركي

ووجهت واشنطن خطاباً شديد اللهجة إلى الرئيس السوري بشار الأسد محذرة إياه من أنه سيكون مخطئاً إذا استخدم الكيماوي مجدداً بعدما أكدت أن نظامه لا يزال يحتفظ به.

وأكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس خلال زيارة قام بها إلى إسرائيل أن النظام السوري احتفظ ببعض أسلحته الكيماوية “من دون شك”، وقال إن ذلك “يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، وسيكونون مخطئين إذا حاولوا استخدامها ثانية”.

وتوصلت المعارضة إلى اتفاق مع نظام الأسد يطلق بمقتضاه سراح 500 سجين يعبرون إلى مناطق المعارضة في إطار اتفاق مبادلة بين الطرفين.

وقال الناطق باسم جماعة “أحرار الشام” محمد أبو زيد إن المفاوضات اكتملت، وإن السجناء وصلوا إلى منطقة تسيطر عليها المعارضة خارج حلب.