واشنطن: تقدم جديد داخل الموصل يبدأ خلال أيام

تستأنف القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم داعش داخل مدينة الموصل خلال الأيام القادمة لتبدأ مرحلة جديدة من المعركة تستمر شهرين، وفقا لما صرح به المقدم في القوات الأميركية ستيوارت جيمس قائد كتيبة الأسلحة القتالية التي تساعد قوات الأمن العراقية في الجبهة الجنوبية الشرقية.

جيمس قال أيضا إن تمركز القوات والمقاتلين والمعدات داخل شرق الموصل يحدث الآن لبدء العملية في الأيام القليلة المقبلة.

وأعيد أيضا نشر عدة آلاف من قوات الشرطة الاتحادية المسلحة بكثافة قبل أسبوعين لتعزيز الجبهة الشرقية بعد تقسيم للجيش نصح به الأميركيون، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت القوات الخاصة العراقية قد استعادت ربع مدينة الموصل آخر معقل كبير لتنظيم داعش في العراق، غير أن تقدمها كان بطيئا ومكلفا.