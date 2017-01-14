واشنطن تكافئ السودان لتعاونها وترفع العقوبات المفروضة عليها

أعلنت إدراة الرئيس باراك أوباما أمس الجمعة رفع بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان، مشيرة إلى خطوات إيجابية قامت بها الخرطوم خلال الأشهر الستة الماضية.

وتحدث أوباما في رسالة إلى الكونغرس نشرها البيت الأبيض، عن تراجع ملحوظ في الأنشطة العسكرية السودانية توجت بتعهد بالإبقاء على وقف القتال في بعض مناطق النزاع، وعن جهود الخرطوم لتحسين عمل المنظمات الإنسانية في البلاد.

وأشار أيضا إلى تعاون الخرطوم مع واشنطن في “التعامل مع النزاعات الإقليمية والتهديد الإرهابي”.

وأوضحت الإدارة الأميركية أن قرار أوباما سيدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر، وهي مهلة تهدف إلى “تشجيع حكومة السودان على متابعة جهودها”، لكن ليس للخطوة تأثير على تصنيف الولايات المتحدة للسودان كدولة راعية للإرهاب.

وأفادت الخزانة الأميركية بأنه سيتم السماح باستئناف جميع التعاملات المحظورة مسبقا في قطاعي النفط والبتروكيماويات السودانيين.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان عام 1997 شملت حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.

وفرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب ما قالت إنه تواطؤ من الخرطوم مع العنف في دارفور.

تجدر الإشارة إلى أن دلالات ظهرت العام الماضي على تحسن في العلاقات بين البلدين. وقد رحبت وزارة الخارجية الأميركية 20 أيلول/ سبتمبر بجهود السودان لزيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع الولايات المتحدة.