واشنطن تكتشف سر ظهور داعش في العراق وسوريا
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تنظيم داعش الارهابي
تنظيم داعش الارهابي
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واشنطن تكتشف سر ظهور داعش في العراق وسوريا

20 مارس, 2017
أحمد علي

في معرض مقالة حول ما يجب على إدارة الرئيس دونالد ترامب فعله إذا ما قررت التعاون عسكريا مع روسيا في سوريا وضع معهد واشنطن المتخصص بالشرق الأوسط وصفة لتنظيم “داعش”.

من هذا المنطلق رأى أيضا أنه “بعد هزيمة هذا التنظيم في الرقة سيتمثّل الخطر في السياسات.. الإيرانية التي قد تسفر عن تهميش السُّنة واستبعادهم، حسب رأي مؤلف التقرير في معهد واشنطن، الأمر الذي سيجعل من شبه المؤكد بروز نسخة جديدة من تنظيم داعش”.

وبالتالي وجه الخبير الأمريكي نصيحة للرئيس ترامب أكد له فيها أن “مفتاح أي تعاون مع الروس في سوريا يجب أن يكون قائماً كحد أدنى على ابتعاد روسيا عن الإيرانيين وأدواتهم في سوريا”.

وركز الخبير على الصراع الطائفي واعتبره العامل الرئيس في تغذية “داعش”، إلا أن الأمريكيين، كعادتهم يتنصلون من مسؤوليتهم المباشرة عن نشوء “داعش” وتغلوها في العراق وتمددها فيما بعد إلى سوريا، وإلى ليبيا ومناطق أخرى، متناسين أن غزوهم للعراق وتدميرهم مقدرات هذا البلد، وسياساتهم التي أدخلته في دوامة عنف متواصلة منذ عام 2003، هي الأرضية التي أنبتت “داعش” بمثل ما أسهمت “الأرضية” التي انتهجوها من قبل في أفغانستان في ظهور تنظيم القاعدة.

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أحمد علي

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