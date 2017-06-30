واشنطن: سلوك إيران مزعزع للاستقرار في المنطقة

قالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة يحول دون قيام علاقات طيبة بينها وبين جيرانها وكذلك مع الولايات المتحدة.

وحذرت هايلي في كلمتها في جلسة لمجلس الأمن حول إيران، من خطورة انتهاك طهران القرارات الدولية.

من جانبه قال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة عمرو أبو العطا إن التجارب الصاروخية الإيرانية تعتبر تهديدا للاستقرار في المنطقة.

وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن أن إيران تهرب السلاح إلى الحوثيين في اليمن.

أما مندوب الصين في الأمم المتحدة فقد دعا إيران للامتثال لقرارات مجلس الأمن بشأن التجارب الصاروخية حتى يسود الاستقرار الشرق الأوسط.