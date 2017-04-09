واشنطن: لا نرى سوريا في سلام مع وجود الأسد

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، إن إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة إحدى أولويات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت هيلي في مقابلة مع برنامج “ستيت أوف ذا يونيون” تبثها شبكة (سي.إن.إن) كاملة، الأحد، إن أولويات واشنطن هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت هيلي “لا نرى سوريا في سلام مع وجود الأسد.”

وتأتي تصريحات هيلي بعد يومين من ضربة عسكرية وجهتها واشنطن لقاعدة الشعيرات في محافظة حمص السورية، يعتقد أنها كانت منطلقا لهجوم كيماوي على ريف إدلب، أودى بحياة أكثر من 100 مدني.