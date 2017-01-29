وثيقة ألمانية تطالب الولايات المتحدة بالاستلام

حصل متحف في ضواحي بوسطن على وثيقتين رئيسيتين من الحرب العالمية الثانية، بينهما واحدة من الألمان تطالب الولايات المتحدة بالاستلام.

وقال متحف الحرب العالمية الثانية، ومقره ناتيك، إن الوثيقتين الأخيرتين “تلخصان الروح الأميركية في نهاية الحرب”.

وأضاف المتحف أنه حصل على النسخة الإنجليزية من الخطاب الألماني الذي يطالب الولايات المتحدة بالاستسلام في باستونيا ببلجيكا في عام 1944.

وهذا الطلب دفع الجنرال الأميركي أنطوني ماكوليف إلى رده الأسطوري “مجانين”.

وتمكن ماكوليف والفرقة 101 المحمولة جوا من السيطرة على باستونيا أثناء معركة الثغرة، وهو ما يعتبر واحد من اكبر الانتصارات الأميركية.

وقال المتحف أيضا إنه حصل على صورة، غير معروفة من قبل، منسوخة من إعلان بوتسدام، الذي دعا إلى استسلام اليابان غير المشروط.