وزير إسرائيلي: خطاب كيري “مثير للشفقة”

وصف عضو بارز في حكومة إسرائيل الأربعاء الخطاب السياسي المعتزم لوزير الخارجية الأميركي جون كيري حول الشرق الأوسط بأنه “خطوة مثيرة للشفقة”.

ما يزيد التوترات المتصاعدة بين الحليفتين المقربتين في الوقت الذي تستعد فيه إدارة أوباما الرحيل.

وتعد تصريحات وزير الأمن العام، غلعاد أردان، أحدث هجوم في تراشق سام بعد رفض الولايات المتحدة استخدام حق الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، والذي وصف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمرارة القرار، واتهم الولايات المتحدة بالتواطؤ مع الفلسطينيين في صياغته.

وفيما يمثل متابعة لقرار الأمم المتحدة، من المقرر أن يلقي كيري كلمة وداع في واشنطن، الأربعاء، لتوضيح مقترحاته لتسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين.