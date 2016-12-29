وزير إسرائيلي: سنسقط فلسطين في 20 يناير

واصل وزير التعليم الإسرائيلي زعيم حزب “البيت اليهودي” نفتالي بينت رفضه لفكرة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

مشيراً إلى أنه سيتم إسقاط فلسطين من جدول الأعمال، في العشرين من الشهر القادم، وهو موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب ترامب منصبه بشكل رسمي.

وجاءت أقوال بينت الخميس، في لقاء مع موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” المباشر، والذي حدد فيه موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لإقامة دولة فلسطينية، معتبراً بأن الدولة الفلسطينية موجودة في قطاع غزة والتي تحولت إلى “حمستان”.

وقال: “هذا ليس فقط موقفي، وإنما موقف الحكومة الإسرائيلية، ومن يقبل بقيام دولة فلسطينية على بعد 5 كيلومتر من كفار سابا لن يجد له مكاناً في هذه الحكومة”.

وأضاف بينت: “سيمنح الفلسطينيون الحكم الذاتي فقط ويجب ضم مستوطنة معاليه أدوميم للسيادة الإسرائيلية، والتي ستكون هي البداية ومن ثم ضم مستوطنات أرائيل وعوفرا وغور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية”.

مشيراً إلى أنه سوف يبدأ العمل على تطبيق القانون الإسرائيلي على المناطق التي يتواجد فيها المستوطنين في مناطق الضفة الغربية.

وأكد ضرورة البدء في تطبيق سياسة جديدة، والمتمثلة بضم تدريجي لمناطق “سي” والتي سوف تساهم في تغيير الواقع بشكل كبير مستقبلاً.