وزير الدفاع الباكستاني يهدد إسرائيل بضربة نووية

هدد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالرد بالمثل على أي ضربة نووية إسرائيلية بعد أن خدعه موقع إخباري بنشر خبر كاذب عن احتمال شن إسرائيل هجوم نووي ضد بلاده.

ووفقا لما نقلت وكالة «فرانس برس»، رد آصف على قصة مفبركة نشرها الموقع الإخباري “ايه دبليو دي نيوز” بعنوان “وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إنها “إذا أرسلت باكستان قوات برية إلى سوريا بأية حجة فسندمر ذلك البلد بهجوم نووي”.

ورد الوزير الباكستاني بتغريدة قال فيها: وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بالرد النووي على افتراض قيام باكستان بدور في سوريا ضد داعش. إسرائيل تنسى أن باكستان دولة نووية أيضاً.

إلا أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أصدرت توضيحاً يرد على الوزير الباكستاني.

وقالت الوزارة في تغريدة: “البيان المنسوب لوزير الدفاع (موشيه) يعالون بشان باكستان لم يصدر مطلقاً”، مضيفةً “التقارير التي أشار إليها وزير الدفاع الباكستاني كاذبة تماماً”.

وترفض إسرائيل تأكيد أو نفي امتلاكها أية أسلحة نووية، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنها تملك مخزونا من نحو 120 رأساً نووياً وأن ترسانتها النووية في تزايد.