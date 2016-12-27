وزير خارجية ألمانيا: أوروبا في أزمة شديدة

أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن قلقه إزاء الأوضاع في أوروبا.

وقال شتاينماير في تصريحات لصحيفة “زاربروكر تسايتونغ” الألمانية الصادرة الثلاثاء إن “أوروبا تمر بلا شك بأجواء مضطربة ويتعين عليها ضبط أوضاعها بنفسها سريعاً”، مؤكداً ضرورة “أن يقدم الاتحاد الأوروبي الحلول المنتظرة منه للخروج من هذه الأزمة”.

وذكر شتاينماير أن أبرز المهام التي على عاتق الاتحاد الأوروبي الآن هي التعامل المستقبلي مع المهاجرين واللاجئين والأمن الداخلي والخارجي وتوفير فرص العمل والاقتصاد.

وقال: “لن يكون هناك حماس لأوروبا حيثما تصل بطالة الشباب إلى نسبة 50% أو أكثر”، موضحاً في الوقت نفسه أن أوروبا لن تتغلب على مشكلاتها مع الذين يرون في العودة إلى القومية حلاً.

وشكا شتاينماير من اعتبار السلام والحرية والرخاء الثلاثاء من المسلمات، وقال: “رأينا إلى أي مدى هذه الأمور غير مؤكدة عندما عادت قضية الحرب والسلام فجأة إلى قارتنا بالنزاع في أوكرانيا”.

وذكر شتاينماير أن رخاء ألمانيا أيضاً لن يكون مضموناً، “إذا كنا سنعيش في أوروبا وعالم تهيمن عليه العزلة والنزعة القومية”.