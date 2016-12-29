وزير خارجية فرنسا يشيد بخطاب كيري “الشجاع”

أشاد وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت بخطاب نظيره الاميركي جون كيري الذي كان دافع عن “حل الدولتين اسرائيل وفلسطين”.

وقال الوزير الفرنسي في بيان “ارحب بالخطاب الواضح والشجاع والملتزم لجون كيري لصالح السلام في الشرق الاوسط وحل الدولتين اسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا الى جنب في سلام وامن”.

واضاف “ان فرنسا تشارك وزير الخارجية الاميركي قناعته بضرورة تنفيذ حل الدولتين هذا”.

وكان كيري اكد ان حل الدولتين “هو السبيل الوحيد” لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وديمقراطية اسرائيل، لكنه حذر من ان هذا الحل بات “في خطر كبير”.

واكد ايرولت “لان فرنسا لاحظت بدورها تآكل هذا الحل، فقد بادرت في حزيران/يونيو الى تنظيم مؤتمر دولي اول وستستقبل مجددا شركاءها بباريس في 15 كانون الثاني/يناير المقبل”.

ومن المقرر ان يشارك في هذا المؤتمر 70 بلدا لكن في غياب الفلسطينيين والاسرائيليين، وهو يهدف الى تجديد دعم المجتمع الدولي لحل الدولتين.

لكن وزير دفاع اسرائيل افيغدور ليبرمان دعا الفرنسيين اليهود الى الاستقرار في اسرائيل معتبرا ذلك “الرد الوحيد على هذه المؤامرة” التي يمثلها في رايه مؤتمر باريس.