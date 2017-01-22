وزير دفاع روسيا يتلقى بلاغا عن قاذفة استراتيجية جديدة
الرئيسية » اخبار » وزير دفاع روسيا يتلقى بلاغا عن قاذفة استراتيجية جديدة

قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية
قاذفات القنابل الاستراتيجية الروسية
اخبار سلاح

وزير دفاع روسيا يتلقى بلاغا عن قاذفة استراتيجية جديدة

22 يناير, 2017
أحمد علي
1 دقيقة

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة إلى مصنع الطائرات في مدينة قازان.

وأبلغته إدارة المصنع بأن المصنع مستعد للشروع في إنتاج عدد كبير من قاذفات القنابل الاستراتيجية “تو-160إم2″، وأن الطائرة الأولى من هذا النوع قيد الإنشاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قررت في العام الماضي استئناف إنتاج قاذفات القنابل والصواريخ “تو-160”.

وجرى الإعداد لإنتاج طائرة جديدة أطلق عليه اسم “تو-160إم2”.

وفي الوقت نفسه يواصل المصنع الذي زاره وزير الدفاع العمل في تطوير وتحديث طائرات “تو-160” التي تظل في الخدمة، ويقوم بتطوير وتحديث قاذفات القنابل “تو-22إم3″، ويقوم بتصنيع طائرات “تو-214”.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *