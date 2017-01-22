وزير دفاع روسيا يتلقى بلاغا عن قاذفة استراتيجية جديدة

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بزيارة إلى مصنع الطائرات في مدينة قازان.

وأبلغته إدارة المصنع بأن المصنع مستعد للشروع في إنتاج عدد كبير من قاذفات القنابل الاستراتيجية “تو-160إم2″، وأن الطائرة الأولى من هذا النوع قيد الإنشاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قررت في العام الماضي استئناف إنتاج قاذفات القنابل والصواريخ “تو-160”.

وجرى الإعداد لإنتاج طائرة جديدة أطلق عليه اسم “تو-160إم2”.

وفي الوقت نفسه يواصل المصنع الذي زاره وزير الدفاع العمل في تطوير وتحديث طائرات “تو-160” التي تظل في الخدمة، ويقوم بتطوير وتحديث قاذفات القنابل “تو-22إم3″، ويقوم بتصنيع طائرات “تو-214”.