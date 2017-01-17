ولد الشيخ: بحثت مع الحكومة اليمنية وقف إطلاق النار

أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه بحث في عدن مع الرئيس اليمني وحكومته قضية التحضير لوقف إطلاق النار وترتيبات ذهاب اللجنة إلى الأردن، وبعدها إلى دورة تدريبية من أجل الذهاب إلى ظهران الجنوب.

مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية أكدت دعمها لهذه الترتيبات، وأضاف أنه تم الحديث أيضا عن تفعيل المشاورات السياسية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أنه لمس إيجابية من الحكومة.

هذا وغادر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عدن بعد اجتماعه بالرئيس هادي وأركان حكومته الذين جددوا تمسكهم بالمرجعيات الثلاث لحل الأزمة اليمنية.

وقالت مصادر سياسية يمنية إن المبعوث الأممي الذي قام بجولة خليجية سبقت زيارته لعدن حمل معه تصورا جديدا للأزمة اليمنية يوافق التعديلات التي أكد عليها الرئيس هادي وأركان حكومته.

بدوره، قال الرئيس اليمني إن تلك الملاحظات التي طرحها على المبادرة تُمثل خيارا جوهريا لعودة قطار السلام إلى مساره الصحيح مع تأكيده أن الانقلابيين وممارساتهم المعهودة لا تحمل بوادر حسن نية ولا تشير إلى فكر يحمل السلام.

ميدانيا، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة إلى منطقة ذُباب شملت مئات من الجنود والمقاتلين وعشرات من العربات والآليات العسكرية، منها دبابات ومدرعات في طريقها لتحرير مدينة المخا الساحلية الاستراتيجية.

هذا وقتل وجرح نحو 63 من ميليشيات الحوثي وصالح في معارك عنيفة جرت في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة بعد تدخل طائرات التحالف التي ألحقت بمواقع المتمردين دمارا كبيرا.

وفي تعز، قتل أكثر من 10 مدنيين وجرح آخرون بينهم نساء وأطفال جراء قصف صاروخي لميليشيات الحوثي استهدف قرية المويجر في مديرية مقبنة.

هذا وفي تطور آخر، قال مصدر عسكري في الجيش الوطني اليمني، إن اللواء مرزوق الصيادي قائد محور العند السابق ومعه عدد من الضباط والجنود وصلوا الثلاثاء إلى مأرب، وأعلنوا انضمامهم إلى قوات الشرعية لمقاتلة الانقلابيين.