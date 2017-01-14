ولد الشيخ: وضع اليمن كارثي

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن المبادرة المطروحة الآن شاملة، وتتطرق الى الجانبين السياسي والأمني، وإنه يسعى إلى تحريك ملف وقف إطلاق النار، وملف المفاوضات السياسية، واصفا الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي.

وأضاف في حوار مع قناة الجزيرة، أن المبادرة المطروحة حاليا خلاصة لما سمي خريطة الطريق، ومبادرة كيري (نسبة إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري) ومبادرة ولد الشيخ أحمد.

وتابع أنه سيعرض هذه المبادرة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقادة كل من حزب المؤتمر الشعبي والحوثيين أثناء زيارته المرتقبة لمدينتي عدن وصنعاء.

وأوضح أن المبادرة تتطرق الى القضايا الأمنية والسياسية، مشيرا إلى أن كل ما طرح من مقترحات ومبادرات نابع من المحادثات التي أجريت بداية من أبريل الماضي في الكويت.

كما قال ولد الشيخ أحمد إنه سيبدأ التحضير لوقف جاد وحقيقي لإطلاق النار بعقد جلسة تحضيرية للأطراف المعنية، وأكد ضرورة أن تقوم لجنة التهدئة والتنسيق بمسؤوليتها في هذا الجانب.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية هي الدخول في نقاش المبادرة المكونة من شق سياسي وآخر أمني.

وفي ما يتعلق بجوهر الخلاف بين الحكومة اليمنية من جهة وحزب المؤتمر الشعبي (جناح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) وجماعة الحوثي من جهة أخرى، أوضح المبعوث الدولي أن الحكومة تطالب بأن يتم البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على ضرورة انسحاب الحوثيين من المدن، وتسليم السلاح للدولة، في حين أن الحوثيين وحلفاءهم يصرون على أن تبدأ أي تسوية محتملة بإرساء شراكة سياسية تشمل الرئاسة والحكومة.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن الحوثيين لم يقدموا بعد اقتراحات ملموسة في الشق الأمني تمكن من تحقيق تقدم، ودعا الطرفين للتعامل بإيجابية مع هذه المبادرة التي قال إن المجتمع الدولي يدعمها.

وضع كارثي

وفي حواره مع الجزيرة، وصف ولد الشيخ أحمد الوضع الإنساني في اليمن بالكارثي، وقال إنه يستدعي الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة. وأكد ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن.

وميدانيا، أكد قائد محور تعز العسكري، اللواء خالد فاضل، أن قوات الجيش الوطني اليمني تواصل تقدمها في جبهات غرب تعز، حيث تقدمت في مديرية مقبنة، التي تشهد مواجهات عنيفة بمشاركة طيران التحالف.

وأكد اللواء فاضل أن قواته سيطرت على عدد من المواقع والتلال المطلة على الخط الرابط بين تعز والحديدة، وقال إن قوات الشرعية تقترب من خط العيار – البرح الذي يمثل خط إمداد رئيسيا للميليشيات غرب المدينة.

وكشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن ارتكاب قوات الرئيس صالح وميليشيا الحوثي أكثر من 17 ألف و128 انتهاكا طالت المدنيين في عشرين محافظة خلال عام 2016.

واشارت نشرته الدورية “الراصد اليمني” الى تواصل الانتهاكات وعمليات الاعتقال والاختطاف للمدنيين التي ترتكبها الميليشيات في المناطق التي تسيطر عليها، حيث بلغ عدد المختطفين أكثر من خمسة آلاف مدني، بينهم عشرون امرأة و118 طفلا.