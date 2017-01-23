ولد الشيخ يرفض لقاء رئيس حكومة الانقلابيين
الرئيسية » اخبار » ولد الشيخ يرفض لقاء رئيس حكومة الانقلابيين

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد
المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد
اخبار اخبار منوعة عربى

ولد الشيخ يرفض لقاء رئيس حكومة الانقلابيين

23 يناير, 2017
أحمد علي

أفادت مصادر في صنعاء أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد رفض، الاثنين مقابلة عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة الانقلابيين في صنعاء.

وذلك في إطار عدم اعتراف الأمم المتحدة بأي من التشكيلات التي أعلن عنها الانقلابيون من طرف واحد وفي مقدمتها ما يسمى المجلس السياسي.

وأوضحت المصادر أنه ولليوم الثاني يحاول الالتقاء بممثلي الحوثيين والمخلوع صالح في وفد المفاوضات دون الالتقاء بأي من أعضاء الحكومة الانقلابية، أو ما يسمى المجلس السياسي.

يذكر أن زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء تأجلت يومين عن موعدها بسبب بعض الشروط التي حاول الانقلابيون فرضها، ومن ضمنها المطالبة بفتح مطار صنعاء المغلق منذ أغسطس الماضي.

لكن هذا الشرط قوبل بالرفض من قبل قوات التحالف التي أبلغت المبعوث الأممي أن مطار صنعاء أصبح تحت نيران الجيش الوطني الذي يزحف باتجاه مدينة صنعاء من جبهة نهم شمال شرق العاصمة.

Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

أحمد علي

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *