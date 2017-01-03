ولد الشيخ يستأنف المشاورات اليمنية بجولة إلى الرياض ومسقط

قالت الحكومة اليمنية إن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد سيعود إلى عدن والرياض ومسقط قريباً لتسليم رده على ملاحظات الحكومة اليمنية في شأن خريطة الطريق التي عرضها قبل أشهر. لكنها نفت وجود أي اقتراح بإعلان هدنة في اليمن، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الحياة” اللندنية، اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدر يمني: “سيحضر مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى المنطقة قريباً، ويزور مسقط والرياض وعدن، لتقديم رده على الملاحظات اليمنية”. وأشار إلى أن لقاء ولد الشيخ وهادي سيكون في عدن. وشدد على أن الحكومة لم تتلق بعد رد ولد الشيخ وسيتم درس الرد فور تقديمه، وتقديم موقف واضح حوله”.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، رداً على تصريحات علي صالح الأخيرة في شأن المرجعيات الثلاث: “لم يعد متمرداً فقط على الشرعية الدستورية في اليمن، وإنما على الشرعية الدولية كذلك”.

وشدد بادي، على أن “صالح أصبح رجلاً منتقماً، يريد أن ينتقم من الشعب اليمني ولو تمرد على كل القوانين الدولية بما فيها الأمم المتحدة، كرد فعل لرفض الشعب استمراره في الحكم الذي دام أكثر من ٣٣ عاماً، وبدلاً من احترام إرادة الشعب اليمني، اتجه للانتقام والتمرد على الشرعية ومخالفة جميع القوانين والأعراف الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تحدي إرادة المجتمع الدولي”.

وكان علي صالح أعلن في تصريحاته رفض المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ونظام الأقاليم المقترح والقرار الدولي 2216، متحججاً بأن تلك المرجعيات تخدم ما وصفه بـ”أجندات خارجية” ولم تعد مقبولة.