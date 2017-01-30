وليد عبدالله يتشجّع بالعويس وينتقل إلى النصر السعودي

ظهر الحارس الدولي وليد عبدالله حارس المنتخب السعودي ونادي الشباب في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد إنتقاله لنادي النصر العالمي كما قال في حديثه.

و عبر عن مدى فرحته الشديدة بإلاتفاق مع النصر يذكر أن نادي النصر وأندية الهلال والاهلي والاتحاد تعتبر مصدر فرح للاعبين من لاعبين الاندية الاخرى جميعهم كون ان الرباعي الجماهيري يسير خلفه عشرات الآلاف من المشجعين في مبارياته تصل الى 60 الف متفرج وصخب إعلامي وجماهيري كثير يجعل أي لاعب ينتقل من الشباب أو الأندية الأقل جماهيرية يشعر بنفس ماظهر به وليد عبدلله وربما أكثر.

وقد اقتحم نادي النصر المفاوضات بين الشباب والهلال واستطاع الحصول على اللاعب بعد أن دخل فترة الـ 6 أشهر التي تخوله بالتوقيع مع أي نادي يرغب به دون الرجوع الى ناديه الأصل.

بينما مازالت إدارة الشباب تلتزم الصمت ولم تصعد الأمر بتاتاً ولم تصدر بيانات توضح بها ما حدث مع وليد عبدالله كما فعلت في صفقة إنتقال العويس الى الاهلي , وربما الساعات القليلة القادمة تكون مليئة بالأحداث ونضعكم في قلب الحدث أولاً بأول .