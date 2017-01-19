يوتيوب يختبر "خاصية التواصل" بين مستخدميه
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الخاصية يجري اختبارها في كندا
الخاصية يجري اختبارها في كندا
تكنولوجيا منوعات

يوتيوب يختبر “خاصية التواصل” بين مستخدميه

19 يناير, 2017
أحمد سالم
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كشف تقرير حديث عن قيام أكبر موقع للفيديو في العالم، يوتيوب، باختبار خاصية تتيح لمستخدميه التواصل فيما بينهم بالرسائل النصية أو حتى عبر تبادل الروابط أو مقاطع الفيديو.

ووفقا لتقارير فإن الخاصية الجديدة ستكون متوافرة على تطبيقي يوتيوب على منصتي أندرويد و “آي أو إس”.

وأكد التقرير أن الخاصية متوفرة حاليا للمستخدمين في كندا فقط.

وأوضحت مسؤولة لدى غوغل، المالكة لموقع يوتيوب، أن سبب اختيار كندا لاختبار الخاصية الجديدة يكمن أن المستخدمين فيها هم الأكثر تبادلا ومشاركة للفيديوهات حول العالم، وفقا لتصريحاتها لصحيفة فايننشال بوست.

وكانت تقارير مماثلة قد تحدثت قبل أشهر عدة حول تفكير غوغل في اختبار خاصية تسمح للقنوات على يوتيوب التواصل مع مشتركيها برسائل مباشرة، كما كانت قد اختبرت فعلا بشكل موجز خاصية التواصل عبر التطبيق في مايو من العام الماضي.

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أحمد سالم

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