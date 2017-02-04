﻿أبو الغيط: الثورات العربية كانت تدميراً وليست ربيعاً
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الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط
اخبار عربى

﻿أبو الغيط: الثورات العربية كانت تدميراً وليست ربيعاً

4 فبراير, 2017
أحمد علي

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الثورات التي شهدها العالم العربي خلال السنوات الماضية أنها لم تكن “ربيعا بل كانت تدميرا”.

وقال أبو الغيط أمس الجمعة “أرفض إطلاق اسم الربيع العربي على هذه الثورات، لأنها لم تكن ربيعا بل كانت تدميرا؛ لأنها انتهت بتدمير عدد من الدول، والقضاء على مفهوم الدولة الوطنية التي سعى العرب لتأسيسها على مدار المئة عام الماضية”.

وأضاف: “على الرغم من الأوضاع العربية الصعبة، التي نعيشها الآن في المنطقة، إلا أن الملف الفلسطيني ما زال وسيبقى على رأس أولويات العمل العربي”.

وأشاد بقرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي الصادر من مجلس الأمن، ومؤتمر باريس الأخير، قائلاً: “هذان الحدثان كان لهما دور كبير في إعادة تركيز الأضواء مرة أخرى على الأوضاع الفلسطينية”.

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أحمد علي

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