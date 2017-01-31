﻿الجعفري: تنظيم داعش ربما ينتقل إلى بلدان أخرى

قال وزير الخارجية، ابراهيم الجعفري، بأن تنظيم داعش سينتهي في العراق ولكنه ربما ينتقل إلى بلدان أخرى، داعيا المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب كل البلدان التي تواجه الإرهاب.

وأشار الجعفري في بيان على هامش لقائه سفراء الدول الأوروبية في بغداد، إلى أن «شعوب العالم الحق في أن تفتخر بما يحققه العراقيون في حربهم ضد عصابات داعش الإرهابية دفاعا عن نفسه، ونيابة عن العالم أجمع”.

لافتا إلى أن «المعركة ضد إرهابيي داعش ستنتهي في العراق، ولكنه ربما ينتقل إلى بلدان أخرى، لذا يجب أن تتضافر الجهود الدولية للقضاء عليه، ومنع انتشاره».

وأضاف أن «جذور الإرهاب تبقى تشكـل خطرا حقيقيا على العالم ما لم تتم مواجهة ثقافة القتل التي يتبناها، وتجفيف منابع تمويله، وتجريم فكره التكفيري».

ودعا «المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب كل البلدان التي تواجه الإرهاب، لكي يعلم الإرهابيون أنـهم عندما يستهدفون بلدا سيجدون أنـهم يواجهون شعوب العالم كلها».

وأضاف: “العراق يتطلع لاستمرار دعمه، ومساندته، وإعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية خصوصا المحررة من قبضة إرهابيي داعش”.

مضيفا العراق استطاع إعادة الكثير من آثاره المسروقة بمساعدة الدول الصديقة، ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود لاسترجاع آثاره المهربة كافة.