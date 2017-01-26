﻿نتنياهو: اعترفوا بيهودية إسرائيل كي نتفاوض

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة للكنيست عقدت أمس الأربعاء ليس لتحقيق السلام بل للقبول بمفاوضات تمهد للسلام مستغلا وصول دونالد ترامب إلى دفة الحكم في الولايات المتحدة.

وأضاف نتنياهو أن “هناك مبدأين أساسيين للتفاوض مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام، وهما اعتراف فلسطيني بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط”.

وأضاف أن “هذين المبدأين لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما”.

وكرر نتنياهو الزعم أن “النشاط الاستيطاني ليس هو لب الصراع مع الفلسطينيين، كما أن الصراع ليس السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”.

على صعيد آخر استشهد شاب فلسطيني، مساء أمس الأربعاء برصاص جنود الاحتلال بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، قرب «مخماس» جنوب شرق القدس.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشاب حاول دهس مجموعة من الجنود الإسرائيليين، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقتل الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، شابا فلسطينيا بعد إصابته بطلقات نارية، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، قرب قرية مخماس جنوب شرق القدس، حسب بيان صدر عنه.

وجاء في البيان أن «فلسطينيا حاول ارتكاب اعتداء دهس في محطة حافلات بمدخل بلدة كوخاف يعقوب (شرق مدينة رام الله – جنوب شرق القدس)، حيث صدم بسيارته (رصيف) المحطة التي كان يقف في داخلها مدنيون وجنود، ولم تقع إصابات».

وأضاف: «كان يمسك سكينا ولَم يخرج من السيارة، فقد تعرض لإطلاق نار من قبل قوة عسكرية، وقُتل».