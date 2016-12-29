“3 وثائق” توقف القتال في سوريا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، تم التوصل إليه بموجب 3 وثائق.

وحسب مصادر لشبكة “سكاي نيوز”، فإن الوثيقة الأولى تنص على “اتفاق وقف إطلاق النار في أراضي الجمهورية العربية السورية بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة”.

وتختص الوثيقة الثانية بإجراءات مراقبة وقف إطلاق النار، تتولاها روسيا وتركيا.

أما الوثيقة الثالثة فتعلن الاستعداد لبدء محادثات سلام في سوريا.

وأوضح بوتين: “لم ننتظر وقوع هذا الحدث فحسب، بل عملنا الكثير لوقوعه في أقرب وقت”.

وكان بوتين أعلن، الخميس، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وفصائل المعارضة المسلحة، بضمانة روسية وتركية.