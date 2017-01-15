30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بداعش في الموصل
الرئيسية » اخبار » 30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بداعش في الموصل

الجيش العراقي استعاد 12 حيا داخل الموصل و48 قرية وناحية
الجيش العراقي استعاد 12 حيا داخل الموصل و48 قرية وناحية
اخبار اخبار منوعة عربى

30 قتيلا في ضربة استهدفت قياديا بداعش في الموصل

15 يناير, 2017
وائل فتحى
image_pdfimage_print

قال سكان بمدينة الموصل العراقية، إن ما يصل إلى 30 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في ضربة جوية بمنطقة يسيطر عليها تنظيم داعش.

وأضاف السكان أنهم رأوا سقوط ثلاثة صواريخ على الأقل في منطقة الموصل الجديدة، بغرب المدينة يوم الخميس، في ضربة استهدفت فيما يبدو
منزل قيادي كبير في التنظيم يدعى حربي عبد القادر.

وأشار أحد السكان أمس الجمعة إلى أن عبد القادر لم يكن في المبنى وقت الضربة لكن عددا من أفراد أسرته قتلوا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذه الروايات على نحو مستقل.

وقال الشهود إنه لم يتضح إن كانت الضربة من تنفيذ التحالف الدولي الذي يقاتل داعش، أم القوات العراقية التي تحقق تقدما في مواجهة المتشددين بالمدينة.

ولا يزال التنظيم المتشدد يسيطر على المناطق الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة في المدينة، ويمر النهر عبر الموصل من الشمال إلى الجنوب.

واستعادت القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة كل مناطق شرق الموصل تقريبا في إطار مسعاها لإخراج المتشددين من المدينة وهي آخر معقل كبير لداعش في العراق.

Print Friendly
Tags

عن الكاتب

مشاهدة جميع المقالات

وائل فتحى

اضف تعليق

اضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *