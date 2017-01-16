4 مخاطر لعدم تناول وجبة الفطور
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وجبة الإفطار تعتبر من أهم الوجبات اليومية
وجبة الإفطار تعتبر من أهم الوجبات اليومية
صحة منوعات

4 مخاطر لعدم تناول وجبة الفطور

16 يناير, 2017
أحمد سالم
1 دقيقة
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يجمع الأطباء والأخصائيون في التغذية على أهمية وجبة الإفطار ومنافعها على صحة الإنسان، إذ تعتبر من أهم الوجبات اليومية والتي يجب الحرص على تناولها، من أجل تجنب بعض المخاطر، نذكر بعضها:

1- عدم تناول وجبة الإفطار يعرضك للسمنة: حسب دراسة أجريت عام 2003 فإن تناول الفطور يمنعك من الإفراط في الأكل خلال اليوم بكامله، كما يمنع تركيزات الأنسولين والهرمون الذي يشجع الخلايا الدهنية على تناول الأحماض وتخزينها.

2- يجعلك تنسى: دراسة أجريت على الأطفال خلال 2005 كشفت أن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار تكون لديهم ذاكرة قوية، عكس الأشخاص الذين لا يتناولونها ينسون بسرعة.

3- يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري: النساء اللواتي يفوتن وجبة الإفطار معرضات بقوة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفق ما توصلت إليه دراسة أميركية.

4- الشعور بالتعب قبل منتصف النهار: قالت دراسة أجريت عام 1999 إن الفطور غالبا ما يحتوي على فيتامينات ومعادن لذلك يجنبك الشعور بالتعب قبل بلوغ منتصف النهار.

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أحمد سالم

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