69.4 % نسبة الإقبال في الجولة الأولى من "معركة الإليزيه"
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الانتخابات الرئاسية الفرنسية
الانتخابات الرئاسية الفرنسية
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69.4 % نسبة الإقبال في الجولة الأولى من “معركة الإليزيه”

23 أبريل, 2017
وائل فتحى

أفاد مصدر رسمي الأحد، أن 69.42 % من الناخبين المسجلين داخل فرنسا أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

وأضاف المصدر وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، أن هذه النسبة تقل بدرجة واحدة عن مثيلتها في انتخابات الرئاسة الفرنسية السابقة 2012.

ومن المقرر أن يتنافس المرشحان اللذان سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات بنهاية الجولة الأولى، في جولة إعادة حاسمة يوم 7 مايو (أيار) المقبل.

ومن المتوقع أن تنشر نتائج استطلاعات آراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم في أعقاب انتهاء عمليات التصويت في الساعة الثامنة مساء. ثم تنشر النتائج الأولية من قبل وزارة الداخلية بعد فرز الأصوات وتجميعها.

وكان الناخبون في بعض الأقاليم الفرنسية في الأمريكتين والمحيط الهادئ قد أدلوا بأصواتهم يوم السبت.

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وائل فتحى

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