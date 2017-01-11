85 % من شرق الموصل بلا دواعش

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب أن القوات العراقية باتت تسيطر على 80 إلى 85% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل.

وكان الجهاز قد بدأ اقتحام حي المالية بعد 24 ساعة من سيطرته على حي الضباط المتاخم.

وصدت القوات العراقية، قبل ذلك، هجوماً عنيفاً لتنظيم “داعش” على حي التأميم شرقي الموصل دام ساعات عدة، تمكنت خلاله من قتل جميع المهاجمين وتحدثت مصادر عن مقتل عدد من أفراد الجيش.

كما حاول التنظيم شن هجوم آخر من جهة باب شمس خلف التلة الأثرية، محاولاً تخفيف زخم الهجمات التي تشنها القوات المشتركة على مناطق أخرى، حيث دفع بالعديد من الانتحاريين بأحزمة ناسفة، وفق مصادر عسكرية.

وفشل التنظيم حتى الآن في دعم مقاتليه على الجانب الشرقي من الموصل بعد أن عجز عن سحبهم إلى الجانب الغربي عقب تدمير الجسور على نهر دجلة.